Архангельск, , 15:27 — REGNUM В Коношском районе Архангельской области от взрыва бочки с маслом погиб рабочий лесной делянки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Взрыв Portalsatu.com

«Вчера днем на лесной делянке на территории муниципального образования «Ерцевское» смертельно травмирован 33-летний рабочий, житель города Харовска Вологодской области. По предварительным данным, черепно-мозговую травму пострадавший получил в результате разрыва 200 литров металлической бочки с остатками гидравлического масла, которую он подогрел при помощи паяльной лампы, так как масло замерзло, и он не смог перекачать его насосом в канистру», — сообщили в ведомстве.

Идет доследственная проверка.

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