Петрозаводск, 23 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Жители шести районов столицы Республики Карелия остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии на трубопроводе почти 30-летней давности. Об этом 23 декабря сообщил глава города Владимир Любарский.

Vk.com/vkl1968 Коммунальная авария в Петрозаводске

Авария произошла 22 декабря на улице Шотмана. В настоящий момент аварийные бригады обнаружили место повреждения. По его словам, с 09:20 мск 23 декабря произведено отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения на Кукковке, Зареке, Голиковке, Перевалке, в Центре и Первомайском районе.

«Работы идут по плану. Этот участок магистрали построен в 1992 году, — добавил Любарский. — Специалисты администрации докладывают: вся техника на месте, сейчас участок поврежденной трубы дренирован, крышки лотков подняты, доступ обеспечен, аварийные бригады приступают к ремонту повреждённого отрезка».