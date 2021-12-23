Москва, , 15:35 — REGNUM Вопросы, связанные с созданием всероссийского центра эндопротезов и поддержкой учёных, разрабатывающих средства реабилитации, будут переданы правительству России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

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Президенту во время мероприятия, как сообщало ИА REGNUM, рассказали о волгоградских учёных, которые создали экзоскелет для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также предложили создать в Волгограде всероссийский центр эндопротезов.

«Я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам. Посмотрим, как их поддержать дополнительно, и на возможности создания этого центра», — сказал Путин.

Он отметил, что сходу сложно сказать, нужен ли подобный центр. В России есть программы по обеспечению людей средствами реабилитации, деньги на это идут. Однако отечественные разработки могут оказаться намного дешевле, чем импортные аналоги.

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