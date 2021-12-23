Липецк, , 15:27 — REGNUM Новый корпус детского сада №23 в Липецке готовится принять воспитанников. Осмотреть его перед открытием приехал глава Липецкой области Игорь Артамонов, об этом 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Игорь Артамонов посетил новый детсад в Липецке Пресс-служба администрации Липецкой области

Детсад построен в рамках нацпроекта «Демография», на его строительство из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено 258 млн рублей.

«Каждый новый детский сад, каждая школа открываются со своими изюминками, видим, что с каждым разом делается все лучше и лучше. Директора этих учреждений, главы районов соревнуются в этом плане. Прекрасно, что получаются не типовые здания. Этот детский сад отличается от других тем, что он более просторный, высокие потолки, есть лифт для детей — инвалидов, здесь созданы все условия для их дошкольного образования. Благодарность всем, кто разрабатывал концепцию, строителям, которые возвели здание в срок», — отметил Игорь Артамонов в ходе осмотре здания.

Четвёртый корпус детского сада №23 в микрорайоне Европейский построили за год, сейчас он находится в стадии технической готовности. Двухэтажный корпус рассчитан на 12 групп и 280 детей в возрасте от полутора до семи лет. Шесть ясельных групп разместятся на первом этаже, в каждой оборудован отдельный вход. На втором этаже обустроено ещё шесть групповых помещений для детей постарше.

Интерьер продуман в соответствии с общей концепцией развития учреждения, получившей название «Академия чудес». Ее разработчики основывались на программе «STEM-образование для детей дошкольного возраста», которая подразумевает знакомство с нанотехнологиями, воплощение различных идей посредством конструкторов, информатизацию образовательной деятельности и стимулирование интереса к изучению нового.

Кроме того, в детсаду оборудовали мультипликационную студию, творческую мастерскую, гончарный уголок для создания поделок из глины, информационно — библиотечный центр, просторный музыкальный зал с костюмерной и большой спортивный зал с коррекционным оборудованием.

В настоящее время уже укомплектован штат учреждения: это 24 воспитателя и 12 нянечек, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, а также педагоги дополнительного образования — ИЗО, робототехники и гончарного дела.