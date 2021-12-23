Варшава, 23 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что на текущей неделе распространение SARS-CoV-2 в Польше снизилось на 22% по сравнению с показателями прошлой недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас есть большие надежды, что в скором времени мы справимся с четвертой волной пандемии. Она в целом проходит легче, чем предыдущие. Мы полагаем, что это связано с вакцинацией. Например, есть статистика, что большинство умерших не вакцинированы — таковых почти 75% от всех», — сообщил представитель Минздрава.

Краска также сообщил, что средний возраст умерших с коронавирусом во время текущей волны пандемии составляет 75 лет.