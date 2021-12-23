Ярославль, 23 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославской области на карантине из-за ОРВИ находятся 4 тысячи 586 школьников. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Скалинская общеобразовательная школа

Из-за скачка заболеваемости в регионе полностью закрыты на карантин уже две школы — Березниковская средняя школа в Борисоглебском районе и Скалинская общеобразовательная школа в Первомайском районе Ярославской области.

Помимо этого классы уводятся на дистант из-за коронавируса. Сейчас в регионе дистанционно обучаются 543 человека из 25 классов.