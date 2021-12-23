Владивосток, , 15:24 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

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В составе «Локомотива» шайбы забросили защитник Рушан Рафиков и нападающие Рид Буше и Денис Алексеев.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 52 очка. «Адмирал» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 25 очками.

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