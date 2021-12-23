23 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предположил, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2), возможно, вообще не будет введен в эксплуатацию.

Мирослава Романенко, , 15:54 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предположил, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2), возможно, не будет введен в эксплуатацию. Об этом чиновник заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

"Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», — сказал он.

Читайте также: В «Нафтогазе» заявили, что газопровод «СП-2» могут вообще не запустить

Заявление чиновника обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и Klymenko Time. Многие выразили опасение, указав на связь подобных заявлений с увеличением стоимости газа в Европе. Иные с недоверием отнеслись к словам чиновника, считая, что он ошибается.

«Ща эти придурки поднимут цену на газ до $4000 — и тогда запустят СП-2!» — смеется Александр М.

«Значит, скоро запустят», — добавил Андрей.

«Кому нужен СП-2? Европе!!! Не хотят — и не надо», — с сарказмом отреагировала Марина С.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Так пусть и не запускают, и так цена хорошая, прибыль 300%», — пишет Наталья.

«Ага. Именно поэтому недавно вторую нитку начали заполнять. Но с другой стороны, когда придет весна и нужны будут удобрения, как ты думаешь, Витренко, куда за ними пойдет Украина — не к России ли? Т. к. в Европе и Британии заводы по производству удобрений закрываются из-за крайне дорогого газа, и дай Бог, чтоб им самим хватило этих удобрений весной-то. Как ты думаешь, Витренко, сколько будут стоить удобрения весной на мировом рынке? Как-то при таких раскладах СП-2 уже вроде как и окупился и начал даже приносить прибыль России», — написал Dmitriy.

«Мечты, мечты», — смеется Yahooshkiii.

«Он прекрасно знает, что даже в случае с отсрочкой сертификации, газопровод будет запущен в тестовом режиме, причём сроки эксплуатации таким способом не ограничены», — отметила Таисия.

«Северный [поток]» не запустят, через Украину контракт не продлят. По-моему, неплохая картина. *опы не замёрзнут у кое-кого???» — поинтересовалась Людмила.

«Возможно, отношения России и Германии после запуска СП-2 станут получше, раз они теперь будут коллеги по газу», — считает Andrei A.

«Больные люди…» — не выдержал Борис.

«СП-2 спит — бабло идёт! Цена пошла в космос. Сколько гривен стоит куб [газа]?» — с сарказмом спросил Бибек72.

Газовый счетчик

«С таким рвением вероятность после 2024 года получить пустую украинскую трубу стремится к 100%…» — добавил Alexander.

«Запуск СП-2 напрямую угрожает личным доходам Витренко и тем, кто там еще кормится», — отметил bronko.

«По его мнению, газ весь общий, ага», — с сарказмом подытожил Alexandr Sergeevich.

Читайте также: Сеть: «Шизофрения продолжается!» — Нафтогаз пожаловался на Газпром в ЕК