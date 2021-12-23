Ереван, , 15:22 — REGNUM Сторонники партии «Страна для жизни» в общине Паракар Армавирской области Армении 23 декабря перекрыли дорогу в международный аэропорт «Звартноц». Об этом сообщает агентство «Новости Армения».

Протест

По данным журналистов, активисты таким образом выразили протест в связи с тем, что правоохранители заблокировали вход в мэрию Паракар, не пропуская туда избранного муниципальными депутатами партии «Страна для жизни» мэром общины Володю Григоряна. Сообщается, что перед этим прошла церемония, на которой он принял присягу главы общины.

Правоохранители оттеснили протестующих, перекрывших дорогу. Несколько участников акции были задержаны. Тем не менее, полиция разблокировала проход в мэрию, и Григорян смог туда пройти.

Стоит отметить, что в Паракаре происходит противостояние между партией «Страна для жизни», получившей десять мест в Совете старейшин из 21, и блоком «Давид Минасян», у которого девять мест. Сначала на пост мэра выдвинули кандидата от партии «Страна для жизни» Григоряна и поддержали десятью голосами.

После этого блок «Давид Минасян» выдвинул своего кандидата. За него, кроме однопаритийцев, отдали два голоса депутаты от правящей партии «Гражданский договор». В партии «Страна для жизни» заявляют, что их кандидат был выбран в соответствии с законодательством. Они требуют признания его полномочий.

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