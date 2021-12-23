Варшава, 23 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. На реализацию проектов по поддержанию польской диаспоры за рубежом министерство иностранных дел Польши выделило в истекающем 2021-м году 45 млн злотых (около 10 млн евро). Об этом в интервью для Polskie Radio сообщил заместитель главы МИД страны Шимон Шинковский-вель-Сенк.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Среди мероприятий, проведенных нами в работе с диаспорой, можно выделить 60 проектов в разных странах. Речь идет, в частности, о реставрации «Польского дома» в латвийском Даугавпилсе и модернизации «Польского дома» в Вильнюсе», — сообщил дипломат.

По словам представителя МИД, «в настоящее время это крупнейшая инвестиция за рубежом, которая удовлетворяет нужды польского национального меньшинства».