Москва, 23 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В министерстве обороны РФ под руководством главы ведомства, генерала армии Сергея Шойгу 23 декабря стартовала новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Об этом 23 декабря рассказали журналистам в российском оборонном ведомстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

«Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России. Елка, установленная в здании Минобороны России, была сегодня украшена письмами с новогодними желаниями, полученными от ребят из разных регионов страны», — отметили в Минобороны.

Кроме того, указывается, что ведомство в первый раз принимает участие в акции и добавляется, что мероприятия в рамках благотворительного проекта также проводятся в военных округах, флотах и флотилиях, объединениях и соединениях.

Отметим, акция «Елка желаний» приурочена к новогодним праздникам и призвана подарить чувство этих праздников людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.