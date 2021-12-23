Москва, , 15:21 — REGNUM Отмена понятий «мама», «пол» и других на Западе — это их дело. От этого никуда не деться, просто искать эффективное противоядие, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина — одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл.

Сила в том, что в России люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры. У всех народов Российской Федерации есть моральная защита от такого мракобесия.

Да, пусть они там делают, что хотят. Мы должны брать все самое лучшее, быть на марше, лидером в технологиях, в экономике.

Надеюсь, что у народов России хватит глубинных иммунных систем защиты, — считает Путин.

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