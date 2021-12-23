Черкесск, , 15:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки один человек скончался от последствий COVID-19. Общее число случаев смерти, зафиксированных в регионе за все время пандемии, достигло 900, сообщили 23 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По числу умерших от COVID-19 Карачаево-Черкесия среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа занимает второе место после Ингушетии (463 человека). Наибольший показатель у Ставропольского края — 5970 смертей.

Общее число носителей коронавируса достигло в регионе 31 720 человек, из них выздоровели 27 811 человек. За последние сутки было выявлено 68 новых случаев заболевания, выздоровели за те же сутки 92 человека.