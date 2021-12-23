Лондон, , 18:05 — REGNUM Британская альтернативная рок-группа Coldplay перестанет создавать новую музыку к 2026 году, согласно объявлению вокалиста Криса Мартина на радиошоу BBC Radio 2 23 декабря.

Музыка (сс) Eric Nopanen

«Ну, я знаю, что могу вам сказать: наш последний настоящий альбом выйдет в 2025 году, и после этого, я думаю, мы будем только гастролировать», — сказал Мартин. «Может быть, мы выпустим какую-нибудь коллаборацию, но каталог Coldplay, так сказать, на этом закончится». Джо Вайли, ведущий радиошоу от BBC, добавил, что не всегда знает, говорит ли Крис всерьез. «Он всегда очень забавный, и я никогда не могу быть уверена, шутит он или серьезен», — сказал он в эфире утреннего шоу Зо Болла.

Coldplay выпустили свой девятый студийный альбом под названием Music Of The Spheres в октябре 2021 года.

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