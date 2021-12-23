Москва, 23 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Когда восстановительный рост российской экономики в начале 2021 года прекратился, началась стагнация, а потом резкое падение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве РФ, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Наталья Оганова. Она обратила внимание на то, что власти РФ констатировали незначительный рост уровня заработной платы.

Peggy Marco Зарплата

«Это все нужно подтверждать ростом производительности, потому что рост заработной платы без роста производительности — это путь в никуда, — сказала Оганова. — Поэтому нужно исходить из того, чтобы то же количество товара производилось за меньшее количество времени и было меньше затрат на его производство».

По словам Огановой, только так у компаний образуется прибыль, возникает рост экономики и появляется возможность увеличивать заработную плату.

«Это прописные истины нормального здорового экономического процесса, и, естественно, когда восстановительный рост экономики в начале 2021 года прекратился, началась стагнация, а потом резкое падение, — констатировала экономист. — Сейчас в принципе меняются стандарты, многие бизнесы будут закрываться в связи с тем, что все уходит в онлайн-площадки, но и эта система тоже имеет массу минусов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении.