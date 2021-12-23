Балашов, Саратовская область, 23 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Днем 23 декабря в городе Балашове произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла на пересечении улиц Пугачева и Урицкого в Балашове. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту №8, столкнулся с легковым автомобилем «Лада-Приора». В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и 16-летний юноша из легкового автомобиля.

По факту аварии организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове 18 декабря на пересечении улиц Новоузенская и 2-ой Детский проезд автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в припаркованные во дворе жилого дома автомобили.

Читайте также: СК РФ начал проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове