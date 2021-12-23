В Оренбуржье выявили ещё 188 носителей коронавируса
Оренбург, 23 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области 22 декабря выявили 188 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Из них 16,5% граждан — несовершеннолетние. Всего в регионе обнаружили уже 106 739 случаев коронавирусной инфекции.
Выздоровели 92 723 человека. А от COVID-19 скончались уже 3385 пациентов.