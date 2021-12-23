Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. На территории бывшего завода по производству мороженого «Петрохолод» в Санкт-Петербурге появится новый жилой комплекс строительной компании «ПСК». Об этом 23 декабря сообщили в пресс-центре компании.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новостройка

Компания «ПСК» стала владельцем доли в ООО «Петрохолод» для владения участком, расположенным на Полюстровском проспекте. По проекту строительной компании, на территории в 6,5 га будет возведен жилой комплекс комфорт-класса.

В следующем году планируют закончить разработку проекта будущего комплекса и начать работы. А на возведение самого жилья отводят три года. На проект планируют потратить 24 млрд рублей. Высота новостроек составит до 13 этажей, в сумме площадь жилых помещений составит около 125 тыс. кв. м.

Строительная компания также намерена обеспечить комплекс социальной инфраструктурой, построить детские сады и школы.