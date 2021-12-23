Минск, 23 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 23 декабря снова собрал совещание с членами созданных по его распоряжениям «конституционной комиссии» и «рабочей группы по вопросам изменения Конституции», заявив, что опубликованный проект не будет финальным. «Он будет окончательным тогда, когда уже обсудим предложения народа по проекту», — пояснил руководитель постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я не исключаю, что (скорее всего, так и будет) после периода обсуждения проекта данной Конституции мы еще раз (для того чтобы посмотреть, какие существенные, принципиальные будут внесены народом предложения) соберемся в рамках рабочей группы. А итоговое заседание уже потом проведем Конституционной комиссии, — сказал Лукашенко. — И уже с готовым проектом, после того как Конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции уже на референдум».

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«Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Вот и весь ответ на те вопросы: а когда? а что? а выборы досрочно, сверхсрочно? и так далее. Нам надо, приняв Конституцию, выстроить стройную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он сообщил также, что после выстраивания заново системы госуправления будут внесены поправки в законодательство и приняты дополнительные правовые акты, и надо будет выходить на новый цикл «электоральных кампаний».

«Но мы еще посоветуемся. Если будут какие-то иные разумные предложения, мы на них посмотрим, — уточнил Лукашенко. — Все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления. Это очень серьезный момент в нынешнее время. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос — этого не будет. Примем решение после новой Конституции, отстроим механизмы и тогда пойдем на новый цикл электоральной кампании. Это говорит о том, что мы для нашего белорусского народа будем отстраивать новую систему управления нашим государством, в частности».

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