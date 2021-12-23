Москва, 23 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В РФ наблюдается инфляция издержек, с которой нельзя бороться повышением ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

QuoteInspector Рост цен

«С инфляцией издержек надо бороться не повышением ключевой ставки. Ужесточение денежно-кредитной политики с такой инфляцией может вообще сыграть злую шутку: ухудшение условий для ведения бизнеса из-за дорогих длинных денег может повлиять на уменьшение совокупного предложения, а от этого цены не снижаются, а наоборот, растут. Повышением ключевой ставки можно эффективно бороться с инфляцией спроса», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, что рост инфляции в РФ объясняется не только внешними причинами, но и серьезным количеством внутренних.