Уфа, , 15:17 — REGNUM Наледь с крыши дома упала на мальчика в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Наледь на ул. Фокина, 2 Дарья Алексеева © ИА REGNUM

Сообщается, что 23 декабря с крыши пятиэтажного жилого дома по ул. Интернациональная, 129 произошел сход наледи на ребенка.

По предварительным сведениям, несчастный случай произошел, когда мальчик 2010 года рождения шел в школу.

«В лечебное учреждение его отвезли родители, когда ребенок находился уже в учебном заведении. Сейчас известно, что мальчика госпитализировали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.