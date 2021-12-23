Москва, 23 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Рост инфляции в РФ объясняется не только внешними факторами, но и немалым количеством внутренних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что инфляция в РФ в основном импортируемая.

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«Восстановление деловой активности долгим быть не может, а эффект отложенного спроса постепенно уже почти растаял. И сегодня во многих странах, и в России в том числе, основным видом инфляции является инфляция предложения (издержек). Цены на сырьё, другие статьи расходов производителя значительно возросли, — сказал Ковригин. — Объём предложения в России в некоторых отраслях остаётся весьма ограниченным из-за волны закрытия бизнесов в 2020 году. Добавляет масла в огонь относительно невысокий урожай 2021 года. Поэтому и внутри страны можно найти немало причин для роста общего уровня цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, что рост инфляции вызван не только эмиссией денег, не обеспеченных товарами.