Москва, , 15:13 — REGNUM Фестиваль BUBBLE Comics Con в Москве посетили более 20 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря сообщают в пресс-службе мероприятия.

Дмитрий Сыендук Пресс-служба BUBBLE Comics Con

Организаторы также отмечают, что онлайн-трансляцию с места событий в социальной сети «ВКонтакте» посмотрели более 4,5 млн пользователей. Хедлайнером фестиваля выступил Том Фелтон — звезда фильмов о Гарри Поттере.

Помимо этого, многие известные российские компании и деятели культуры на мероприятии впервые представили свои новинки. Так, популярный блогер Дмитрий Сыендук и аниматор Сергей Лекультер анонсировали свой новый авторский мультсериал «Плохой маскот».

Напомним, что фестиваль BUBBLE Comics Con проходил 19 и 19 декабря в Москве. Местом для проведения стал выставочный комплекс «Экспоцентр».