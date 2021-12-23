Москва, , 15:13 — REGNUM С мнением премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что инфляция в РФ в основном импортируемая, можно согласиться, но лишь отчасти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Рост цен 401(K) 2012

«С мнением премьер-министра России можно согласиться лишь отчасти. Да, общемировая тенденция инфляции, конечно, влияет на российскую экономику. Но эта инфляция вызвана далеко не только эмиссией не обеспеченных товарами денег, — сказал Ковригин. — На повышение общемировых показателей роста цен повлияли эффект отложенного спроса, быстрое и неожиданное для многих восстановление деловой активности. Экономические системы многих стран стали сильнее после испытания коронавирусными ограничениями, научились жить в новых условиях — отсюда и быстрое восстановление».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов прокомментировал рассуждения Мишустина о природе российской инфляции.

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