Урюпинск, Волгоградская область, 23 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Теплоснабжение всех объектов и жилых домов после аварии на городском водоводе 23 декабря восстановлено в Урюпинске Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ogodom.ru Котельная

По данным на 14:40 в городе частично восстановлено водоснабжение. Вода отсутствует в районах улиц Мичурина, Горы Восточной и Энергогородка. Во всех жилых домах и на социальных объектах восстановлено теплоснабжение. Работы по ликвидации аварии на водоводах продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Урюпинске из-за порыва была остановлена работа четырёх котельных на подачу теплоносителя и горячей воды в жилые дома, оставшиеся 14 котельных прекратили подачу горячей воды.