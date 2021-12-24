24 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Ярослав Чингаев, , 10:45 — REGNUM Район Куркино расположен за пределами МКАД и граничит с Химками. Несмотря на своё местоположение, район относится к Москве и среди москвичей считается одним из лучших.

Уже многие годы Куркино по многим критериям лидирует в списках лучших московских районов, как по комфортности проживания, так и по экологии.

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Район Возник на месте сёл Куркино, Юрово и Машкино. Во времена СССР эти сёла относились к Московской области, лишь в 1985 году земли были включены в состав Москвы.

Памятник ополченцам деревни Юрово и Машкино, погибшим в войне 1812 года. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

11 декабря 1999 года мэр Москвы Юрий Лужков заложил в Куркино памятный знак, после чего начинается строительство нового современного района. Над планировкой этого района работало 25 проектных институтов.

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино разделено на 18 районов. Все дома построены по индивидуальным проектам. Жилые дома имеют разную этажность — от коттеджей и таунхаусов до 23-этажных многоквартирных домов. Куркино имеет низкую плотность застройки — на 1 га приходиться 7,5 тыс. кв. метров, при среднем показателе по Москве 15 тыс. кв метров на 1 га.

Таунхаусы. Парк «Пальмира». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Пальмира». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Таунхаусы. Парк «Пальмира». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Куркино практически нет промышленных предприятий, зато есть много парков. По площади зелёных насаждений, которая приходится на одного человека, Куркино так же в числе лидеров.

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Долина реки Сходни — самый большой парк и особо охраняемая территория. В границы района также входит Алешкинский лес, где найдены археологические памятники неолита.

Долина реки Сходни. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Внутри жилой застройки Куркино находятся парк «Соловьиная роща», парк «Дубрава», парк «Четыре стихии».

Парк «Соловьиная роща». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Влюблённые улитки. Скульптор Филипп Руковишников. Парк «Соловьиная роща». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Дубрава». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Дубрава». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Четыре стихии». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Четыре стихии». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На территории Куркино находятся четыре государственные школы, три из которых входит в ТОП-300 лучших школ Москвы. Есть горнолыжная школа и школа гольфа, а также множество спортивных площадок.

Школа 1298. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестивальная площадка. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестивальная площадка. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Фестивальная площадка. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Хоккейный каток. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пожарная часть. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Торговый центр «Парус». Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Здравоохранение в Куркино представлено одной поликлиникой и туберкулезной больницей им. Г.А. Захарьина. В 1872 году Григорий Захарьин, известный профессор Московского университета, врач-терапевт, лечивший императора Александра III, приобрел землю в селе Куркино, построил усадьбу. Захарьин подолгу жил в этой усадьбе, общался с крестьянами, помогал бедным хлебом и деньгами, делал взносы в пользу церкви. Богатое семейство Захарьиных много средств выделяло на благотворительность: они участвовали в ремонте храма Владимирской иконы Божией Матери в 1892 году, на их средства была построена церковная каменная ограда, в 1899 году была создана церковно-приходская школа. Через два года после смерти Г. А. Захарьина его вдова и дочь заказали известному архитектору Ф. О. Шехтелю проект семейной часовни-склепа с мозаикой внутри склепа распятого Спасителя, выполненной в Италии по эскизу В.М. Васнецова. В 1907—1908 годах часовня-усыпальница была построена, и здесь был помещён прах известного врача.

Усыпальница семьи Захарьиных. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимирская церковь. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Владимирская церковь. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сергей, сын Григория Захарьина, страдал туберкулёзом почек. Он умер через 10 лет после смерти отца. Мать и сестра Сергея Захарьина в 1914 году на территории усадьбы Захарьиных построили больницу. В советское время она стала санаторием «Захарьино». В 1941—1942 годах в санатории размещался госпиталь. В феврале 1942 года санаторий был реорганизован в туберкулёзную клиническую больницу. Ныне городская туберкулёзная больница № 3 имени профессора Г. А. Захарьина стала одним из ведущих центров лечебной и научно-исследовательской работы.

Церковь Александра Невского. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Но несмотря на все плюсы проживания в Куркино, в этом районе есть свои проблемы. Самая главная из них — транспортная доступность. В 2011 году был открыт новый съезд на МКАД, тем не менее в час пик добираться до Куркино можно лишь отстояв в пробках. В Куркино нет метро и железнодорожного сообщения. Основной транспорт — автобус до метро Планерная, Речной вокзал или Митино. Автобусные маршруты также проходят по пробкам в час пик.

Соколово-Мещерская улица. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Куркино находится одно из первых в стране кладбище домашних животных. Открытие в 2007 году не обошлось без общественного возмущения, многие местные жители были категорически против, тем не менее кладбище работает до сих пор.

Городское кладбище домашних животных. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Городское кладбище домашних животных. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Городское кладбище домашних животных. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Куркино находится радиоцентр, который в годы Великой Отечественной войны обеспечивал полет самолетов в тыл врага. Сейчас этот радиоузел обслуживает аэропорт Шереметьево. Из центра ведут трансляцию несколько московских радиостанций.

На дальнем плане антенны радиоцентра. Куркино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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