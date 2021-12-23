Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM Почти 40 сотрудников «Ростовводоканала» оказались в заложниках у бывшего директора предприятия. Об этом сообщила инициативная группа, написавшая открытое письмо в адрес администрации Ростова-на-Дону, муниципального парламента, полиции.

Заложник

«Больше месяца ключевое для Ростова предприятие лихорадит. Бывший директор Дмитрий Кубрак, закрывшись в одном из зданий компании, продолжает дестабилизировать работу предприятия. Более того, в фактических заложниках бывшего директора оказалось около 40 наших товарищей, сотрудников «Ростовводоканала», вынужденных работать в удерживаемом здании», — говорится в письме, копия которого оказалась в редакции портала donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что сити-менеджеру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко посоветовали погасить скандал на водоканале с помощью сотрудников ФСБ. Это связано с тем, что от действий бывшего руководителя предприятия могут быть более тяжкие последствия, чем можно представить. При этом Дмитрий Кубрак юридически лишён должности руководителя предприятия.

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