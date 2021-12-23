Хабаровск, 23 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Hcnh.ru Хоккейный клуб «Нефтехимик»

После первых двух периодов «Амур» вёл в счёте — 4:1. В составе хабаровской команды шайбы забросили нападающий Давид Томашек, оформивший дубль, Радан Ленц и Александр Шаров. У «Нефтехимика» отличился форвард Вячеслав Лещенко.

В третьем периоде «Нефтехимик» смог забить три гола и сравнять счёт, а в овертайме вырвать победу. Точными бросками отметились Михаил Сидоров, сделавший дубль, Рональд Кнот и Дэн Секстон.

На сегодняшний день «Нефтехимик» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 41 очко. «Амур» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 38 очками.

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