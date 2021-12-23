Нальчик, , 15:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии впервые за почти три месяца не зафиксировано смертей от COVID-19. Сутками ранее сообщалось о четырех случаях летального исхода. Такие данные привел 23 декабря федеральный оперативный штаб. Общее число умерших от COVID-19 достигло в республике 1374 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 94 жителей республики. Общее число носителей инфекции составило 41 216 человек. Из них сумели справиться с болезнью 37 367 человек, в том числе 67 пациентов — за прошедший день.

В настоящее время в пяти госпиталях Кабардино-Балкарии развернуто 960 ковидных коек, в которых проходят лечение от COVID-19 804 пациента, в том числе 22 ребёнка. В реанимациях оказывают помощь 100 пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, сообщил местный минздрав.