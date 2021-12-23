Томск, 23 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. По ходатайству следователей областного УМВД заключён под стражу обвиняемый в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в УМВД по Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Напомним, днём 21 декабря в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение о возгорании гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых.

Подозреваемого в поджоге установили по горячим следам. Томича 1988 года рождения задержали по месту жительства. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

По предварительной информации, мужчина являлся работником одной из подрядных организаций в гипермаркете. У него сложились личные неприязненные отношения с менеджером торговой сети.

Злоумышленник облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Томич решением суда заключён под стражу на два месяца. Расследование продолжается.