Сеул, , 15:04 — REGNUM Экономика КНДР вряд ли столкнется с неминуемым кризисом, несмотря на жесткие санкции и ограничения на поставки из-за пандемии коронавируса. Об этом 22 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление научного сотрудника Корейского института национального объединения Чхве Чжи Ён.

Северная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По её словам, Северная Корея продолжает импортировать основные экономические товары, такие как нефть и удобрения, что, в свою очередь, снижает вероятность паралича промышленности.

«Нефть ввозилась в страну, несмотря на санкции, в то время как производство северокорейских удобрений увеличилось после прихода к власти Ким Чен Ына», — заявила научный сотрудник. — «КНДР также импортировала удобрения в этом году морем».

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В свою очередь, научный сотрудник Института имени короля Сечжона Чхве Ын Чжу отметила, что КНДР вряд ли изменит направление своей внешней политики в нынешней ситуации.

«Если КНДР намерена изменить свою позицию на международной арене из-за экономических трудностей, то ситуация в стране должна быть такой же плохой, как в 1990-е годы. Однако ситуация не ухудшится до такой степени», — сказала она.

Эксперт добавила, что при Ким Чен Ыне экономика КНДР претерпела некоторые реформы, однако в последние годы экономическая ситуация в стране ухудшилась из-за ужесточения санкций Совета Безопасности ООН и пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году темпы падения темпов роста экономики КНДР составили 4,5%.

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