Сеул, 23 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Экономика КНДР вряд ли столкнется с неминуемым кризисом, несмотря на жесткие санкции и ограничения на поставки из-за пандемии коронавируса. Об этом 22 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление научного сотрудника Корейского института национального объединения Чхве Чжи Ён.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Корея

По её словам, Северная Корея продолжает импортировать основные экономические товары, такие как нефть и удобрения, что, в свою очередь, снижает вероятность паралича промышленности.

«Нефть ввозилась в страну, несмотря на санкции, в то время как производство северокорейских удобрений увеличилось после прихода к власти Ким Чен Ына», — заявила научный сотрудник. — «КНДР также импортировала удобрения в этом году морем».

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В свою очередь, научный сотрудник Института имени короля Сечжона Чхве Ын Чжу отметила, что КНДР вряд ли изменит направление своей внешней политики в нынешней ситуации.

«Если КНДР намерена изменить свою позицию на международной арене из-за экономических трудностей, то ситуация в стране должна быть такой же плохой, как в 1990-е годы. Однако ситуация не ухудшится до такой степени», — сказала она.

Эксперт добавила, что при Ким Чен Ыне экономика КНДР претерпела некоторые реформы, однако в последние годы экономическая ситуация в стране ухудшилась из-за ужесточения санкций Совета Безопасности ООН и пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году темпы падения темпов роста экономики КНДР составили 4,5%.

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