Тбилиси, 23 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили разрешил проводить новогодние праздничные мероприятия, несмотря на сложную эпидситуацию. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний фейерверк

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«Рождественские ярмарки, выставки-продажи, детские развлекательные площадки будут организованы во всех 63 муниципальных образованиях. На территории разместятся деревянные новогодние домики, фотобудки и инсталляции», — говорится в сообщении.

Также разрешается проводить праздничные концерты и детские новогодние представления. На всех мероприятиях будут действовать ковид-ограничения, установленные минздравом республики.

Стоит отметить, что в Грузии нарастает конфликт между властями и владельцами ночных клубов. Руководство заведений объявило, что с 23 декабря клубы возобновят работу, несмотря на отсутствие разрешения.