Пенза, , 15:15 — REGNUM В Пензе продолжается реставрация одного из символов города — планетария. Сохранить его в первозданном виде было невозможно, так как деревянный каркас пришел в негодность. Задача региональных властей — восстановить планетарий в том облике, в котором он был построен, заявил губернатор Олег Мельниченко во время прямой линии с жителями Пензенской области. Первых гостей отреставрированный планетарий примет в 2023 году, добавил он.

Реставрация по-пензенски Цитата из видео «Реставрация стены пензенского планетария» пользователя ВООПИК Пенза. youtube.com

Реконструкции пензенского планетария идет с небольшим опережением графика, подчеркнул Мельниченко. Цена контракта около 130 млн рублей. До конца 2021 года будет завершена сборка сруба, к объекту подведены необходимые коммуникации. В дальнейшем наметили кровельные работы и остекление. После этого будет произведена разводка внутренних коммуникаций и смонтирована система отопления. В 2022 году планируется поставка купола экрана и проекторной системы, системы акустики и подсветки отреставрированного планетария. Ряд работ по установке оборудования проведут параллельно со строительными.

«Весной начнется внутренняя отделка. В 2022 году закупим новое современное оборудование, чтобы и дети, и взрослые, войдя в планетарий, могли погрузиться в атмосферу космических исследований. Думаю, что в 2023 году планетарий примет первых посетителей», — добавил Мельниченко.

Новое здание будет копировать старую версию планетария. Все элементы урашения окон демонтированы, обшивка, колонны, элементы законсервированы соответствующим образом и после проведения реставрационных работ их вернут на прежнее место.

«Планетарий будет ровно такой, к которому пензенцы привыкли, его исторический облик будет сохранен», — заверил губернатор.

Также за счет регионального бюджета в следующем году планируется отремонтировать молодёжный центр «Юность» в Кузнецке, Дома культуры в посёлке Земетчино и селе Кикино Каменского района, зрительный зал в Бековском районном ДК, библиотечно-досуговый центр в Евлашево Кузнецкого района, культурно-досуговый центр в селе Большой Колояр и центр культурного развития в Наровчате, ДК в селе Ермоловка Пензенского района, резюмировал Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе единственный в России деревянный планетарий был построен в 1928 году и снесен 9−11 июля 2021 года.

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