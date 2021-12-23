Уфа, , 15:05 — REGNUM Мультфильм «Северные Амуры» планируют создать в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Река Инзер в Башкирии FlankerFF

По его словам, фильмы башкирских режиссёров «Сестренка», «Семья года», «Отряд Таганок», «Первая республика», «Из Уфы с любовью» востребованы в прокате по всей России.

«Сегодня с нашими режиссерами обсудили творческие планы на следующие годы. И открываю секрет — мы со студией «Муха» договорились создать полнометражный мультфильм «Северные Амуры». История начинается с героев Габита, Юмагужи, Кылысбая, Исхана и Усмана. Мы познакомимся с ними, с райским уголком Земли, где они живут, вместе с ними уйдём воевать со шведами. А потом их дети, внуки, правнуки, праправнуки потреплют французов, разобьют Гитлера», — сообщил Хабиров, отметив, что жизнь героев мультфильма, их судьба являются очень интересными, также как интересна и жизнь всей Башкирии.

Хабиров представил тизер фильма «Северные Амуры». Он сообщил, что мультфильм в полном объеме можно будет увидеть в октябре 2022 года.