Скопье, 23 декабря 2021, 15:03 — REGNUM Парламент Северной Македонии 23 декабря принял отставку премьер-министра страны Зорана Заева и его правительства. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
По данным журналистов, возмущение оппозиции при этом вызвала отмена встречи министров отправленного в отставку правительства с депутатами.
Спикер парламента Талят Джафери заявил, что правительству в отставке вопросов уже не задают. Ожидается, что новый правительственный кабинет будет представлен общественности 17 января.
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