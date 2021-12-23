Скопье, 23 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Парламент Северной Македонии 23 декабря принял отставку премьер-министра страны Зорана Заева и его правительства. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Υπουργείο Εξωτερικών Талат Джафери

По данным журналистов, возмущение оппозиции при этом вызвала отмена встречи министров отправленного в отставку правительства с депутатами.

Спикер парламента Талят Джафери заявил, что правительству в отставке вопросов уже не задают. Ожидается, что новый правительственный кабинет будет представлен общественности 17 января.