Москва, , 15:01 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Прокопьев («Единая Россия») считает, что «трагические происшествия» 2021 года не стоит связывать киберспортом или игровой зависимостью среди детей и подростков. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев Сайт Алтайского края

Александр Прокопьев. Люди ищут простые ответы на сложные вопросы, особенно когда речь идёт о трагических происшествиях. В 21 году таких происшествий было много — многие из них связаны с молодёжью и оружием. И находятся люди, которые пытаются оправдать это играми и киберспортом. Такого рода заявления на мой взгляд надо приравнивать к фейковым новостям. Они основаны на личном мнении, но абсолютно беспочвенны с точки зрения доказательной базы и аналитики. Если инфополе будет чистым от такого рода толкований, то это даст возможность нам получить позитивный фон.

Своё заявление Прокопьев сделал на пленарном заседании, посвящённом перспективам и проблемам развития компьютерного спорта в России. Оно состоялось 23 декабря в сочинском Парке науки и искусства «Сириус».

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