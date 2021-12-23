Москва, 23 декабря 2021, 15:01 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Прокопьев («Единая Россия») считает, что «трагические происшествия» 2021 года не стоит связывать киберспортом или игровой зависимостью среди детей и подростков. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев
Депутат госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев
Сайт Алтайского края
Люди ищут простые ответы на сложные вопросы, особенно когда речь идёт о трагических происшествиях. В 21 году таких происшествий было много — многие из них связаны с молодёжью и оружием. И находятся люди, которые пытаются оправдать это играми и киберспортом. Такого рода заявления на мой взгляд надо приравнивать к фейковым новостям. Они основаны на личном мнении, но абсолютно беспочвенны с точки зрения доказательной базы и аналитики. Если инфополе будет чистым от такого рода толкований, то это даст возможность нам получить позитивный фон.
Александр Прокопьев.

Своё заявление Прокопьев сделал на пленарном заседании, посвящённом перспективам и проблемам развития компьютерного спорта в России. Оно состоялось 23 декабря в сочинском Парке науки и искусства «Сириус».

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