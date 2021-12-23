Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Власти Ленинградской области расширяют перечень городов, имеющих статус исторического поселения, развивая туристический и экономический потенциал малых городов. В настоящий момент ведется работа по включению в перечень исторических поселений федерального значения села Старая Ладога и официальной столицы региона — города Гатчины.

Гатчина — столица Ленинградской области © ИА REGNUM

Об этом заявили 23 декабря в пресс-службе областной администрации после того, как президент РФ во время своей ежегодной пресс-конференции отметил, что развитие малых городов является одним из драйверов роста.

В настоящий момент на территории Ленобласти располагается четыре исторических поселения: из них Выборг имеет статус исторического поселения федерального значения. Статус исторического поселения регионального значения присвоен также Новой Ладоге, Шлиссельбургу и Ивангороду. В настоящее время ведется работа по включению в перечень исторических поселений федерального значения села Старая Ладога — древней столицы Руси, и города Гатчина.

«Статус исторического поселения позволяет сохранять памятники архитектуры и в целом исторический облик наших населенных пунктов. Но главное — через доставшееся нам наследие мы сохраняем свою национальную идентичность. И в этой связи история городов и поселков, их историко-культурное достояние — это большое преимущество. Но не только для привлечения туристов. Это возможность создать настоящую комфортную среду для жизни наших граждан, чтобы из таких городов и сел не уезжали жители», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также добавил, что есть предложение создать специальную рабочую группу в правительстве области по развитию исторических поселений для гармонизации всех госпрограмм.

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