Верхнеуральск, Челябинская область, , 14:57 — REGNUM В Челябинской области отдали под суд главу управления имуществом и земельными отношениями администрации Верхнеуральского муниципального района. Ей вменяют превышение полномочий, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Следователи считают, что в 2013 — 2016 года она обеспечила приобретение для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, 44 квартир в Верхнеуральске в муниципальную собственность. При этом оказалось, что это жильё не отвечает предъявляемым к нему противопожарным и строительно-техническим требованиям.

В результате муниципалитет понёс ущерб на сумму более 27,8 млн рублей. В ближайшее время чиновница предстанет перед судом.