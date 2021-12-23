Москва, , 14:56 — REGNUM Причина снижения рождаемости в России связана с сужением горизонта планирования. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

«По линии моих родителей — мамы и папы, у них в семьях, семьях их родителей, было много — девять, десять детей, и мальчики, и девочки. Кстати говоря, и с одной, и с другой стороны почти все, не все, а почти все, погибли во время Великой Отечественной войны. Это огромная трагедия и огромный удар по нашей демографии в целом. Напомню ещё раз, что демографический провал у нас случился в 1943−44 годах и в 1991 после развала Советского Союза. Почему? Потому что горизонт планирования стал минимальным. И как ни странно в 1991 году после развала СССР у людей, судя по всему, было такое же настроение, как во время Великой Отечественной войны. Горизонт планирования семьи сузился до нескольких дней», — сказал Путин.