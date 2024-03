Лондон, 23 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Песня британского поп-исполнителя Эда Ширана Shape Of You стала первой на стриминговой платформе Spotify, преодолевшей рубеж в три миллиарда прослушиваний. Об этом 23 декабря сообщил портал NME.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Песня, которая изначально вышла в качестве сингла к альбому Divide, преодолела отметку 22 декабря. Shape Of You появилась на стриминговых сервисах в январе 2017 года. В поздравительном видео от Spotify Ширан прокомментировал достижение, сказав, что он не мог быть более «рад» этой новости, назвав ее «абсолютно безумной». «Shape Of You на самом деле не предназначалась для альбома», — объяснил артист. «Но когда я закончил писать песню, Бен Кук из моего лейбла сказал, что она должна быть синглом, но я ставил акцент на Castle On The Hill. Мы выпустили обе песни сразу и… Я был неправ. Вот мы и увидели подтверждение, у Shape Of You три миллиарда».

https://www.instagram.com/p/CXy12frvS7q/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ширан выпустил праздничный совместный сингл с Элтоном Джоном Merry Christmas. Доходы от трека пойдут в Музыкальный фонд Эда Ширана в Саффолке и Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.