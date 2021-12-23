Москва, , 14:55 — REGNUM Женщины не хотят рожать потому, что сначала делают карьеру, потом хотят, чтобы было благосостояние, а потом рожать детей. Но это затягивается до 30 лет, потом заводят одного ребенка, Потом о втором ребенка уже сложно думать, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин встретился с детьми, приехавшими на Общероссийскую новогоднюю ёлку в Кремль Kremlin.ru

«Но надо отметить, что отцовство и материнство выше материального благополучия. Это должно внедряться в сознание наших людей. Надо доносить до граждан, что большего счастья в мире не существуют.

Нужно показывать все положительные стороны большой и дружной семьи, показывать — какое это счастье — иметь детей.

Делать это надо талантливо, тонко, с помощью деятелей искусства и общественных организаций», — пояснил свою позицию Путин.

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