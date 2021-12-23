Владикавказ, , 14:54 — REGNUM Житель Северной Осетии оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении граждан восьми субъектов России и кражах с их банковских счетов. Подозреваемый обманывал вкладчиков одной из финансовых пирамид, обещая им вернуть вложенные деньги, сообщили 23 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

У злоумышленника оказались списки вкладчиков, которые он добыл в базе данных одной из финансовых пирамид. Представляясь руководителем отдела выплат, он сообщал о возможности возврата денежных средств, вложенных в организацию. Для этого надо было предоставить данные банковских карт. После того как доверчивые граждане открывали такую информацию, с их счетов исчезали деньги, а мошенник переставал выходить на связь.

От действий злоумышленника пострадали жители Иркутской, Челябинской, Саратовской, Самарской, Кемеровской областей, Приморского края, Республик Удмуртия и Северная Осетия. В общей сложности ему удалось похитить более 1,3 млн рублей.