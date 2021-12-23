Москва, 23 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза, к которому предъявил судебный иск петербуржец, недовольный невыполнением его желаний со стороны сказочного персонажа в течение многих лет. Об этом глава государства заявил 23 декабря в ответ на вопрос вологодского журналиста на большой пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Дед Мороз

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Узнав, что истец является юристом из Санкт-Петербурга, Путин отметил, что он «тоже юрист из Санкт-Петербурга».

«Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза. И напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение, и может быть найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», — сказал президент.

Путин добавил, что его отношения с Дедом Морозом до сих пор строились «благообразно, и я ему благодарен за то, что могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь, еще больше я благодарен народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность».

«Надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и осуществлением наших планов — не только всей страны, но и каждого в отдельности гражданина Российской Федерации», — добавил Владимир Путин.