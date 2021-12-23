Кишинёв, , 14:50 — REGNUM В Молдавии с 27 декабря ужесточают требования для тех, кто прибывает в страну из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Аэропорт. Кишинев Simiprof

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Сообщается, что всех, кто в течение 14 дней перед въездом в Молдавию побывал в странах, которые относят к «красной зоне» из-за темпов распространения коронавируса, обяжут предъявить ПЦР-тест. Он должен быть сделан не ранее, чем за 72 чеса до пересечения границы. Правило касается и привитых от COVID-19.

Те, кто не был «красной зоне», при въезде Молдавию смогут предъявить сертификат о вакцинации или свидетельство о том, что они переболели COVID-19. Если таких документов у них нет, то можно предъявить ПЦР-тест или соблюдать режим изоляции 14 дней.

Стоит отметить, что с 23 декабря вход в аэропорт в Кишинёве разрешается только при предъявлении ковид-паспорта.

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