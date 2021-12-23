Киев, , 14:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вызван на заседание Верховного суда Украины, которое назначено на 28 февраля 2022 года, по иску экс-президента страны Петра Порошенко. Повестку суда с вызовом на заседание 23 декабря обнародовал адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань на своей странице в соцсети Facebook.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах Gov.ua

«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании противоправной бездеятельности», — говорится в опубликованной повестке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Верховной рады Украины от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» обвинили Зеленского в финансировании терроризма и государственной измене, а также подали на него соответствующее заявление правоохранителям.