Сочи, Краснодарский край, 23 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» состоялось пленарное заседание, посвящённое перспективам и проблемам развития компьютерного спорта в России. Об этом 23 декабря передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Clément Grandjean Киберспорт

На мероприятии, организованном Федерацией компьютерного спорта России и Научно-технологическим университетом «Сириус, выступили эксперты из сфер спорта, образования, науки и молодёжной политики. Они обсуждали стратегию развития киберспорта до 2030 года, отвечали на вопросы из зала и делились своими мнениями о текущем состоянии спорта в стране.

«Знаете, когда я только начинал заниматься киберспортом, то представлял себе будущее, в котором появится некий посредник между киберспортивной молодёжью и государством. И сейчас, спустя столько лет, думаю, что наша федерация смогла стать этим посредником. И эта конференция ещё раз доказала, что у нас всё получилось. Мы можем вступать в прямой диалог — и это замечательно. Поэтому я призываю всех вас общаться открыто. Мы всегда готовы к вашим мыслям, к вашей критике — желательно обоснованной — и новым идеям», — подвёл итог встречи президент ФКС России Дмитрий Смит.

Добавим, что пленарное заседание стало частью масштабной конференции «Киберспорт 2030». Она проходит 23 и 24 декабря 2021 года в Научно-технологическом университете «Сириус» в Сочи.