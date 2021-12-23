Амстердам, 23 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах. Об этом 23 декабря сообщает телеканал NOS.

Morio Макс Ферстаппен

24-летний гонщик, выступающий за команду «Ред Булл», опередил в голосовании чемпиона по велогонкам на треке Харри Лаврейсена и олимпийского чемпиона в ВМХ Ника Кимманна.

Отмечается, что на церемонии награждения Макс Ферстаппен не присутствовал. За него награду получил его отец Йос Ферстаппен, который также выступал в «Формуле-1».

Напомним, в сезоне-2021 «Формулы-1» Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира.