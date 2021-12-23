Стокгольм, , 14:53 — REGNUM Правительство Швеции поручило Агентству общественного здравоохранения организовать национальную неделю вакцинации в период с 14 по 20 марта 2022 г., чтобы донести информацию о вакцинах до как можно большего числа людей. Об этом 23 декабря на пресс-конференции заявила министр социальных дел страны Лена Халленгрен, пишет новостной портал Omni.

Вакцина

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«Безусловно, каждая неделя должны быть неделей вакцинации, но мы видим в этом дополнительную потребность в течение первого квартала [2022 года]», — заявила министр.

Халленгрен также отметила, что 80% всех взрослых жителей Швеции должны получить третью дозу вакцины от COVID-19 в течение первого квартала следующего года.

Правительство Швеции также увеличит выплаты Ассоциации органов областного и местного управления за каждую поставленную прививку. Сумма выплат будет увеличена до 32,5 миллионов евро.